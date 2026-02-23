気象庁や各地の気象台の発表によると、２３日は関東地方で気温が上昇する見込みで、予想最高気温が２０度以上の地点が目立っている。予想される最高気温は東京都心、さいたま市で２２度、前橋市、宇都宮市、横浜市、千葉市で２０度、水戸市で１９度などとなっている。地域気象観測システム（アメダス）によると、都心では午前８時４０分に１７・９度を記録して前日の最高気温１７・６度を抜くと、同９時５７分には２０・０度