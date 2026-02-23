トランプ政権による軍事介入の可能性が急激に高まる中、イラン側がアメリカとの協議において、来月にも「暫定合意」に達する可能性があると明らかにしました。【映像】イラン・テヘランの様子イランのアラグチ外相は22日、アメリカCBSニュースの取材に応じ、26日にスイスのジュネーブでウィトコフ中東担当特使と協議する可能性が高いと述べました。外交的解決に関して「可能性はまだ十分にある」としています。ロイター通信