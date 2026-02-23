トランプ大統領のフロリダ州の私邸マール・ア・ラーゴにショットガンとガソリン缶を持って侵入しようとし、法執行機関によって射殺された男は、母親から母親から行方不明届が出されていたアーティストだった。米紙ニューヨーク・ポストが２２日、報じた。ノースカロライナ州キャメロン在住のオースティン・タッカー・マーティン容疑者（２１）は２２日午前１時３０分ごろ、マール・ア・ラーゴの門内に車で突入。内側警備区域に