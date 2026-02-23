◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に大阪杯への優先出走権）セイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は昨年のエプソムＣをレコードＶ。前走のジャパンＣはハイペースで逃げて、１２着に失速したが、さすがのスピード能力は示していた。結果的には昨年の競馬シーンでも１番の名勝負を演出してしまった形だが、まだまだ衰えがないことは確認できた。１