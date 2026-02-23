ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子1000メートルで金メダル、500メートルで銀メダルを獲得したオランダ代表のユタ・レールダム選手（27）が2026年2月21日、自身のインスタグラムを更新。飛行機内でのオフショットを披露した。「Goodbye Olympics」ユタ・レールダム選手は、「Goodbye Olympics.」（編訳：「さようなら、オリンピック」）といい、2つのメダル獲得には「信じられない」と喜びをつづった。インスタグラムに