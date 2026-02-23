ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のカーリング男子はカナダが金メダルを獲得した。“不正投球”疑惑に揺れる中、頂点に駆け上がった。決勝で対戦した英国の選手が地元ラジオ局に本音を明かしている。今大会のカーリングは前代未聞の事態に揺れた。騒動の発端となったのは、13日（同14日）に行われた男子1次リーグのカナダ―スウェーデン戦での出来事。カナダのマーク・ケネディがストーンを投じた際、一度ストー