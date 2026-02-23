◆オープン戦巨人―楽天（２３日・那覇）巨人ナインが楽天・田中千晴投手と再会した。田中千は１月に楽天からＦＡ加入した則本の人的補償で移籍。右腕にとって直接移籍のあいさつをできなかった選手もいるだけに、巨人の試合前練習中にケージ裏に姿を現した。阿部監督、岸田や佐々木、泉口らが会話を交わし、多くのスタッフたちも笑顔で握手を交わしていた。田中千は国学大から２２年ドラフト３位で巨人に入団し、昨季ま