サッカーのドイツ１部リーグで２２日、ザンクトパウリの藤田譲瑠チマはホームのブレーメン戦で１―１の後半２５分に移籍後初ゴールとなる決勝点を挙げた。センターサークル付近から始まった流れるようなパスワークで前進したザンクトパウリ。最後はペナルティエリア内に進入した藤田が右足でトラップをすると、再び右足を振り抜きゴール左に決めた。パリ五輪代表主将の２４歳は昨年８月のドイツデビュー後初ゴールとなった。