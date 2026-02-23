肩の力の抜けたリラックス感が魅力の「スウェットパンツ」。その一方で「部屋着っぽく見えそう」「おしゃれに着るのが難しい」と着こなし方に悩む人も多いのでは？ 気軽に挑戦するなら【しまむら】のプチプラアイテムが頼りになりそう。今回は、しまむら好きのインフルエンサー@aiii__13kさんによる「大人でもかっこよく穿ける」スウェットパンツコーデをご紹介します。ラフだけどカジュアルになりすぎないリアルコ