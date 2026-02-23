ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が23日、日本テレビ系の「DayDay.」に出演。五輪を振り返った。五輪では2回目にトリプルコークのコンボを見事に決めてガッツポーズとともに雄叫びを上げた。95.00点のハイスコアで2回目終了時にトップに立つと、そのまま逃げ切り、金メダルを獲得した。番組では視聴者からの質問に答えるシーンがあり