テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、ミラノ・コルティナ五輪閉会式が行われたことを伝えた。コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は今大会を「今までで一番冬のオリンピック見た」と明かし、最も印象に残っている選手を「りくりゅうペアなんですよね」と日本人初となるフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組を挙げた。さらに「困難を乗り越え