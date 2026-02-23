イタリア北部の大型スーパーで1歳の女児を連れ去ろうとした男が逮捕され、誘拐未遂および傷害の罪で起訴された。 23日、イタリア現地メディアの報道などによると、事件は今月14日、イタリア・ベルガモにある大型スーパーの出入り口付近で発生した。 加害者の男は、母親と手をつないで歩いていた1歳女児を突然、強引に引っ張って逃走を図った。店内に設置された防犯カメラ（CCTV）には、出入り口のドアが開いた瞬間に男が子供を荒々