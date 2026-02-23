巨人・坂本勇人内野手(37)が23日、キャンプ地のセルラースタジアム那覇で、同学年の楽天・前田健太投手(37)と再会した。この日は両チームのオープン戦が行われる予定。今季から国内復帰した前田は広島でチームメートだった丸らとあいさつした後に、坂本とも談笑。前田と坂本は、年始に放送された88年生まれ世代の選手が集うテレビ番組の旅企画でも共演していた。