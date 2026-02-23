ロックバンド・LUNA SEAの真矢さんが、17日に亡くなった。56歳だった。22日深夜、LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSにて発表された。深夜に発表された衝撃の一報に、真矢さんのSNSには追悼の声があふれている。【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、