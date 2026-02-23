天皇陛下は23日、66歳の誕生日を迎えられました。皇居では午前10時20分、天皇誕生日の一般参賀が始まり、宮殿のベランダには天皇皇后両陛下をはじめ秋篠宮ご夫妻、両陛下の長女・愛子さま、秋篠宮家の二女・佳子さま、長男・悠仁さまが姿を見せられました。去年成年式を終えた悠仁さまは、今年の1月2日、新年一般参賀に初めて出席されましたが、天皇誕生日の一般参賀への出席は初めてとなりました。このあとのお出ましは午前11時ご