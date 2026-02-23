トランプ大統領の私邸「マール・ア・ラーゴ」＝2022年9月、米フロリダ州パームビーチ/Joe Raedle/Getty Images（CNN）米シークレットサービス（大統領警護隊）は22日、フロリダ州にあるドナルド・トランプ大統領の邸宅「マール・ア・ラーゴ」の敷地内に不法侵入した男を射殺したと発表した。大統領夫妻は当時、首都ワシントンのホワイトハウスにいた。当局によると、現地時間の22日午前1時半ごろ、20代前半の白人の男がマール・ア