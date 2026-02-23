【女子ボートレーサー・インタビュー日隈茜（２３＝福岡）後編】――課題は日隈旋回力がなさ過ぎますね。握って回れるようなレバー操作とハンドルの入れ方が、まだマッチしていないです。ハンドルとレバーの兼ね合いがまだ全然なので、旋回力ですね。スタートも行きすぎちゃう時がある。スタートは慎重に、師匠の渡辺浩司さんみたいに安定した早いスタートを行けるようになりたいです。やれって言われてすぐできればいいけ