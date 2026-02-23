１７日に５６歳で亡くなったロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡの真矢さんの妻で元モーニング娘。の石黒彩（４７）が２３日、自身のインスタグラムを更新し、コメントを発表した。ＬＵＮＡＳＥＡのドラマー真矢さんは１７日午後６時１６分、死去した。２３日未明、バンドの公式サイトなど報告された。なお、葬儀・告別式は近親者のみで済ませたという。真矢さんは、２０２０年にステージ４の大腸がん、昨夏に脳腫瘍と診断され、