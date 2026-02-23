『かんじ こびとがつくるもじとことば』（アリス館）より絵本『かんじ こびとがつくるもじとことば』（アリス館）は、小人たちが夜中にせっせと漢字を組み立て、文章を作り、紙に刷り上げるまでの様子を描いた作品です。作者の鈴木哲生さんはグラフィックデザイナーで、本書が初めての絵本。漢字を題材に選んだ理由や制作エピソードについて聞きました。（文：加治佐志津）お話を聞いた人鈴木哲生(すずき・てつお)グラフィックデ