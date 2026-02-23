NCTのジェノとジェミンによるユニット・JNJMが、本日（2月23日）1stミニアルバム『BOTH SIDES』でデビューする。対照的な魅力を持つ2人が生み出す完璧なシナジーに、早くも熱い関心が注がれている。【写真】「嬉しすぎる」ジェミン、日本語投稿ジェノとジェミンは、練習生時代からNCTおよびNCT DREAMとして活動し、10年以上にわたり共に成長してきた同い年の友人だ。長い時間の中で築いてきたストーリーと確かな呼吸だけでも、完成