◆オープン戦巨人ー楽天（２３日・那覇）巨人の坂本勇人内野手（３７）が２３日、楽天の前田健太投手（３７）と再会した。巨人の試合前練習中、打撃ケージ裏に前田が足を運び、坂本とグータッチを交わした。２人はプロ２年目の０８年６月２７日（広島）で初対戦。通算対戦成績は１０６打数２５安打で打率２割３分６厘、５本塁打と、１０代の頃から数々の名勝負を繰り広げてきた。前田の日本球界復帰に際し背番号６は「もちろ