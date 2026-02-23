女優の吉川愛が出演番組のオフショットを公開した。２３日までにインスタグラムで「かくれんぼ」とつづって、出演したフジテレビ系「新しいカギ」（土曜・午後８時）の人気コーナー「学校かくれんぼ」の様子をアップ。メガネをかけ制服姿の吉川がアウターを着てかくれんぼをする様子などをアップした。この投稿には「まじかわいい天使」「メガネ×制服ほんとにありがとう」「メロかった」「冬の姫すぎ」「気品が溢れておる」