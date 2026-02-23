リンクをコピーする

▼静岡県（静岡地方気象台・２３日５時）【中部】晴れ一時雨【西部】晴れ一時雨【東部】晴れ一時雨【伊豆】雨後晴れ▼愛知県（名古屋地方気象台・２３日５時）【西部】くもり後晴れ【東部】くもり後晴れ▼岐阜県（岐阜地方気象台・２３日５時）【美濃地方】晴れ一時雨【飛騨地方】晴れ一時雨▼三重県（津地方気象台・２３日５時）【北中部】くもり後晴れ【南部】くもり後晴れ