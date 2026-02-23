▼青森県（青森地方気象台・２３日８時）【津軽】くもり【下北】くもり【三八上北】くもり時々晴れ▼岩手県（盛岡地方気象台・２３日８時）【内陸】くもり【沿岸北部】晴れ時々くもり【沿岸南部】晴れ時々くもり▼宮城県（仙台管区気象台・２３日８時）【東部】くもり時々晴れ【西部】くもり時々晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・２３日５時）【沿岸】くもり一時雨【内陸】くもり一時雨▼山形県（山形地方気象台・２３日５時）【村山