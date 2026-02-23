メキシコ最大級の麻薬組織の首領ネメシオ・オセゲラ氏（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】メキシコ国防省は22日、中部ハリスコ州に拠点を置く国内最大級の麻薬組織「ハリスコ新世代カルテル」の首領ネメシオ・オセゲラ氏が死亡したと発表した。軍がハリスコ州で拘束作戦を実行したとしている。米国から情報面で支援を受けたとも明らかにした。トランプ米政権は、メキシコの麻薬組織の存在を問題視している。メキシコ国防省