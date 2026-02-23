きのう（22日）午後、岡山県美咲町で山林を焼く火事があり、消火活動中に1人の遺体が見つかりました。遺体の身元はまだ、分かっていません。 きのう午後2時半ごろ美咲町中垪和の田んぼ付近で、煙が上がっているのを近くに住む男性が発見し、消防に通報しました。火は、田んぼ周辺の枯れ草から近くの山林に燃え広がり、約2ヘクタールを焼いて午後5時すぎに消し止められました。この火事で、消火にあたっていた消防団員が、消