夏休みや冬休みなど、子どもたちにとっては待望の長期休み。一方で昼ご飯問題など、ママたちにとっては頭の痛いことも多い長期休み。とくに働くママは、わが子を昼間どこに預けるかで悩むのではないでしょうか。夏休みなら1ヶ月以上。そんなにたくさん休める仕事って、ある？『子どもの長期休みに、自分も休める仕事に転職したいと思っています。正社員ではなくパートで、そんな仕事はありますか？みなさんの知恵をお貸しくださ