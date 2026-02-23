＜ホンダLPGAタイランド最終日◇22日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米ツアー通算2勝の古江彩佳にとって、4度目の出場となった今大会はここまでトップ10入りがなかったコース。開催前には「ここで上位に入れていないので、まずトップ10を狙いながら頑張りたい」と前向きに話していた。【ライブフォト】地元の英雄のVに現地は大熱狂！最終日は36位から出て、1イーグル・5バーディ・2ボギーの「67」とスコア