音楽プロデューサーのつんく♂（57）が23日、自身のXを更新。ロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さんの訃報を受け、追悼のコメントを発表した。真矢さんは2月17日午後6時16分に亡くなった。56歳だった。【写真】真矢さんの妻・石黒彩がコメントつんく♂は「この度の突然の悲報に驚きを隠せません」と心境を吐露。「三児の父でもあり、何より同じ時代の日本のバンドシーンで共に奏であった同志として悔しさ、寂しさでいっ