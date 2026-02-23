【モデルプレス＝2026/02/23】ジュニアの川崎皇輝（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務めるミュージカル『町田くんの世界』の再演が決定。東京・シアタークリエにて、7月7日〜30日まで上演される。【写真】少年忍者、号泣演技で伝えた“生きる”とは◆「町田くんの世界」再演決定2024年の初演では、その心温まる原作の世界観を、演出のウォーリー木下、脚本のピンク地底人3号、音楽の和田俊輔が見事なまでに舞台に落とし