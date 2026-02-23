【ACTION 報告】指示待ち人間にならずに評価を上げるモノの言い方「このやり方でどうでしょう？」 自分で考えて方法を提案する ビジネスの世界では、自分からは動こうとせず、細かなことまで指示されないとやらない「指示待ち人間」がいます。仕事を頼まれても、「何からやればいいですか？」「どうやってやればいいですか？」と、こと細かに聞いてきて、言われたことしかやらない人です。上司からすれば「そのぐらい自分で判断