神功皇后は、なぜ身重のまま遠征したの？神功皇后による新羅遠征と出産の神話とは 神様のお告げに従うため ヤマトタケルは皇位に就くことなく世を去りましたが、御子は即位して第14代仲哀天皇となりました。その皇后が神功皇后です。神功皇后は神霊を身体に依り憑けてお告げを聞く巫女の素質があったらしく、天皇に従って筑紫に行った時にも神のお告げを受けています。この時、天皇は琴を弾き、武内宿禰が審神者（神のお告げを判