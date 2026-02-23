地元で生産するユリを多くの人に身近に感じてもらおうと2月22日高知県高知市でイベントが開かれました。高知市長浜の鎮守の森公園で開かれた「こじゃんと！ゆり海道」は長浜地区で生産するユリを身近に感じてもらおうと地域の団体と高知市が主催し今回が5回目です。会場では県産のユリやブルースター、トルコギキョウを使ったフラワーアレンジメント教室が開かれたほかJAと地元のユリ生産者9軒が協力して20種類