巨人の丸佳浩外野手（３６）が２３日、楽天の前田健太（３７）投手と再会した。この日は午後１時から巨人と楽天のオープン戦が予定されており、三塁側ベンチ付近であいさつを交わした。丸は０７年高校生ドラフト３巡目で広島入り。前田は０６年のドラ１で、２年目には先発ローテーションに定着し、９勝を挙げていた。昨オフ、前田の日本球界復帰が決まった際には「打撃、守備含めて全部が本当にセンスあふれる感じ。（対戦が実