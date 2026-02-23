西武は23日、ドラフト1位・小島大河捕手（22＝明大）が「右太もも裏の軽い張り」で一部別メニューで調整すると発表した。宮崎・南郷キャンプ最終日となったこの日、全体のランニングメニューは回避。室内練習場でティー打撃などで汗を流した。その後は打撃練習に合流するなどして調整した。小島は前日（22日）の韓国・ロッテ戦で2番・捕手として初出場した。