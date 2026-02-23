東京スカイツリーはきのう夜、エレベーターが緊急停止したことを受け、きょう（23日）は総点検を行うため臨時休業すると発表しました。きのう午後8時20分ごろ、東京・墨田区の東京スカイツリーで、エレベーター1台が地上30メートルで緊急停止しました。警視庁などによりますと、エレベーターには女の子2人を含むあわせて20人が取り残されていましたが、およそ5時間半後に全員が救助されました。これを受け、東京スカイツリーはエレ