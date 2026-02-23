ロックバンド、SHAZNAのボーカルIZAMが23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。17日に56歳で亡くなった、ロックバンド、LUNA SEAのドラマー真矢さんを追悼した。IZAMは「真矢さん…また元気な御姿を見られる事を毎日、祈り願っていました。早すぎますよ…今、知って…とても胸が苦しくて辛いです」と悲痛の心境を吐露した。デビュー時のエピソードも紹介。92年メジャーデビューのLUNA SEAの後輩となるIZAMは「ボクらが1996年に事務