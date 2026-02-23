椎骨動脈解離の発症には、交通事故やスポーツでの外傷といった明確な誘因がある場合から、日常的な動作の中で自然に発症する場合まで、さまざまな要因が関与しています。首への強い衝撃や過度な動き、血管壁自体の脆弱性、結合組織疾患などの基礎疾患の存在など、複数の要素が組み合わさって発症リスクが高まります。ここでは、椎骨動脈解離を引き起こす主な原因について、外傷性のものと血管の構造的な問題の両面から解説し