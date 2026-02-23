ミレーナは避妊だけでなく、生理トラブルの改善にも使われますが、「性行為に影響は？」「何年ごとに交換？」「何歳まで使える？」など疑問も多いもの。にへいファミリークリニック千葉の林先生が、その実態を丁寧に解説します。 ※2025年10月取材。 監修医師：林 博美（にへいファミリークリニック千葉） 東京女子医科大学医学部卒業。東京医療センター 初期臨床研修、総合母子保健センタӦ