インディアナ・ペイサーズ vs ダラス・マーベリックス日付：2026年2月23日（月）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 130 - 134 ダラス・マーベリックス NBAのインディアナ・ペイサーズ対ダラス・マーベリックスがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォーターはダ