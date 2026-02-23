年上の交際女性が他の男性と連絡したという理由で性犯罪を働き、無差別的に暴行した末に殺害した疑いを受けている20代の男が裁判にかけられた。【写真】殺害した恋人を「汚水処理槽」に遺棄…韓国の鬼畜男2月20日、法曹界によると、春川（チュンチョン）地方検察庁・原州（ウォンジュ）支庁・刑事2部（シン・ヨンサム部長検事）は、強盗殺人および類似強姦殺人の疑いを受けている20代の男A氏を、前日に拘束起訴した。A氏は1月23〜2