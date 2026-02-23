卓球のWTTシンガポールスマッシュ2026女子シングルス1回戦で、世界ランキング11位の橋本帆乃香が同37位の中国の覃予萱（チン・ユーシュエン）に3-0で勝利した。22日の試合で覃に勝利した橋本はベスト32に進出。次戦は同26位のルーマニアのセーチと対戦する。話題になっているのは橋本と覃の対戦成績。24〜26年に5度対戦しているが、3-0、3-0、4-0、3-0、3-0といずれも橋本がストレートで勝利しており、覃は1ゲームも奪うことができ