16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した真中満氏が、ヤクルトの捕手陣について言及した。ヤクルトの捕手陣は、昨季盗塁阻止率リーグトップを誇った古賀優大、WBC日本代表に選出された中村悠平が今季も中心に起用されることが予想される。その中で、真中氏は「中村選手もWBCで正捕手でそこまで出ないと思うんですよ」と指摘した上で、「3月の開幕に向けて調整からすると、若干遅れ気味になる可能