Image:Amazon.co.jp この記事は2026年1月10日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ゲーム実況や録画を始めたいけれど、遅延やセットアップの煩雑さがネックになり、ためらっている方も多いのではないでしょうか。Elgato（エルガト）の「Game Capture HD60 X」は、最高4K60 HDR10のパススルーと高