人間だけでなく、猫にも“お風呂好き派”と“お風呂嫌い派”がいるようです。今回話題を集めたのは、お風呂に入った猫ちゃんが全力で「NO」を訴えるワンシーンでした。投稿はXで11万表示・1万いいね、リポスト600件超えの反響を呼び、「嫌そうな顔もたまらない」といった声も寄せられています。 【写真：『お風呂』に入れられた猫→大きな声で鳴きだして…『猛抗議の様子』が可愛すぎる】 お風呂が苦手な猫・とわちゃん X