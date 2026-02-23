ミラノ・コルティナ五輪閉会式ミラノ・コルティナ五輪の閉会式が22日（日本時間23日）に行われた。ミラノから東へ約140キロのベローナにあるローマ時代の円形闘技場が会場。終了後には、坂本花織や木原龍一らの“珍行動”に注目が集まった。日本時間の午前7時ごろに閉会式はフィナーレを迎えて、選手たちは出口へと歩き出した。NHKの中継カメラが捉えたのは、場内演出で生まれた光の柱に、坂本や木原、鍵山優真らが顔を突っ込