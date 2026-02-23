JR九州によりますと、23日午前7時半すぎ、JR原田線の桂川と上穂波の間の踏切で列車と車が衝突しました。この事故の影響で、桂川と原田の間で列車の運転を見合わせています。車と衝突したのは、下りの桂川発・原田行きの1両編成の普通列車です。乗客が2人いましたが、ケガはないということです。現場は福岡県飯塚市にある、警報機と遮断機がある踏切です。警察によりますと、列車と衝突したのは軽乗用車です。運転していた70代の男