オーストリア１部のザルツブルクやドイツ１部のレバークーゼンなど欧州の強豪クラブで監督をつとめ、現在はＪリーグのグローバルフットボールアドバイザーをつとめるロジャー・シュミット氏（５８）がスポーツ報知の取材に応じ、日本サッカーのさらなる発展に向けた提言を行った。監督時代は才能ある若手を積極的に起用し、数々のタイトルも獲得してきたロジャー氏。日本サッカーの潜在能力を高く評価する世界的指導者が、若手起