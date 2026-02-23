2024年に初演されたミュージカル『町田くんの世界』が、7月7日から30日まで東京・シアタークリエにて再演されることが23日、発表された。主演はジュニアの川崎皇輝（※崎＝たつさき）が続投する。【ライブ写真】8月には…“This is 忍者”な夏ライブを披露していた少年忍者『町田くんの世界』は、安藤ゆき氏により2015年から18年に『別冊マーガレット』（集英社刊）で連載された累計140万部の人気作。物静かでメガネという外見