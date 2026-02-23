閉会式を観客席から見つめる、水色と白のダウン姿のAINの選手ら（左上）。右下は水色の帽子と黄色のダウンを身につけたウクライナの選手ら＝22日、イタリア・ベローナ（共同）【ベローナ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪の22日の閉会式では、個人資格の中立選手（AIN）として競技に出場したロシア勢も入場行進した。ウクライナ侵攻を続けるロシアの選手は、国を代表する形での参加が認められなかった。それでも閉会式に臨んだ選